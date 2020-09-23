عبد الله النجار: مشاهدة قنوات الإخوان حرام.. تقدم أمورا منافية للدين

أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشاهدة قنوات تنظيم الإخوان الإرهابية "حرام"، لأن من يستمع للفتنة هو مشارك في صنعها، أي شخص وجد تلك الشاشات ويعلم أنها موجهة ضد مصر يجب أن يغلق تلك الشاشات، تلك الشاشات تقدم أمورا منافية للدين.

وأضاف "النجار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تنظيم الإخوان ليسوا على أخلاق الإسلام أو طريقه، وهم خونة لا يجوز شرعا لأحد أن يستمع إليهم أو يعطيهم أي اهتمام، وعلي أي شخص أن يجدهم على شاشة أن يغلق تلك الشاشة لأن كل عمل يؤدي إلى إضعاف الوطن أو الفتنة عمل محرم شرعا.

وتابع أنه يجب ألا يشاهد أي شخص تلك الشاشات ولا يعيرهم أي اهتمام لأنهم خونة للدولة وخونة للإسلام.

وأكد أن استخدام التنظيم الأطفال سواء في بؤرة رابعة أو في أي غرض سياسي جريمة كبرى، خاصة أن الأطفال أبرياء على النقاء الأصلي والفطرة الأصلية، "الأطفال أمانة في أيدينا، كون استغلالها في تلك الأغراض الخبيثة هذه جريمة حرابة لله ورسوله، جريمة قاتلها الدين والمواثيق الدولية كلها تحرم هذا العمل".