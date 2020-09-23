تفاصيل الإجازات المستحقة للعاملين في الحكومة والجهاز الإدراي للدولة

حرص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية على تفصيل وتوضيح ، كل حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية الخاضعة للقانون ، في الإجازات الحكومية بكافة انواعها ، اعتيادية سنوية ، وعارضة ، ومرضية ، وعطلات ومناسبات رسمية .

تفاصيل كيفية الحصول على الإجازات خلال العام

وفي اطار ذلك ، تقوم « الوطن » بنشرالعديد من الاستفسارات ووالتوضيحات، التي يثار بشأنها دائما الجدل ، بين الموظفين والعاملين بالحكومة فيما يتعلق بالإجازات وكيفية الحصول عليها ، وذلك من واقع نصوص مواد القانون، وما فسرته لائحته التنفيذية فيما يلي :

أنواع الإجازات

س1: ماأنواع الاجازات التي يستحق موظف الحكومة الحصول عليها؟

ج : أنواعها فيما يلي :

- أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء طبقا للمادة 48 .

- إجازة عارضة لمدة 7 ايام بحد أقصي يومان في كل مرة ، ويخطر بها الموظف بعد عودته للعمل.

- إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية

وتكون على النحو التالي

-15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد ستة أشهر

من التعيين في الجهة الحكومية

- تزيد الى 21 يوماً لمن مر على تعيينه سنة كاملة .

- تزيد الى 30 يوما لمن مر عليه في الخدمة 10 سنوات

- تزيد الى 45 يوماً لمن تجاوزسنه الخمسيــن أثناء الخدمة .

- إجازة مرضية يتم تحديها بقرار من القومسيون الطبي ."تفاصيلها في السؤال 10 "

موقف أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

س2: هل تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة للموظف؟

لا.

س3: هل تدخل العطلات الأسبوعية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية؟

نعم.

س4: هل راعى القانون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية؟

نعم، إذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يوم وذلك أيا ما كان عدد سنوات الخدمة.

س5: ما الذي يتعين على الموظف أن يفعله للحصول على إجازته الاعتيادية السنوية؟

يتعين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة.

س6: ماذا يحدث أذا لم يتقدم الموظف بالطلب المشار إليه في السؤال السابق؟

يسقط حقه في الحصول المقررة عن السنة وفي إقتضاء مقابل عنها.

س7: هل يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية؟

نعم، ولكن بشرط أن يكون الرفض في حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على الأكثر.

س8: ما مصير الإجازات التي رفضت الوحدة حصول الموظف عليه؟

يتم ترحيلها إلى العام التالى ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى.

س9: ما الذي يحدث بعد ترحيل الإجازات المشار إليها في السؤال السابق لمدة ثلاث سنوات؟

يصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى في العام المستحقة عنه هذه الإجازات.

تفاصيل الإجازات المرضية

س10:هل للموظف الحكومي إجازات مرضية مدفوعة الاجر ؟

ج: يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها فى الخدمة ، بعد موافقة الكومسيون الطبي "من التأمين الصحي " وهي على النحو التالي :

ـ إجازة 3 أشهر "أول مرة " بأجر كامل.

- اجازة 3 اشهر "ثاني مرة " بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.

- إجازة 6 أشهر" للمرة الثالثة " بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.