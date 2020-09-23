خبير تكنولوجي: إجراءات "فيس بوك" لمواجهة خطاب العنف غير كافية

قال إياد بركات، المتخصص في شؤون التكنولوجيا، إن إجراءات فيس بوك لمواجهة خطاب الكراهية والعنف غير كافية ويمكن التحايل عليها، موضحًا أن هناك الكثير من الإعلانات التي تقوم بها "فيسبوك" لتبين وكأنها احارب خطاب الكراهية على منصتها ولكن ما زالت هناك الحاجة لعمل المزيد.

وأضاف "بركات"، خلال حواره على شاشة "الغد" الإخبارية، أن المشكلة الأساسية أن طبيعة "فيسبوك" نفسها تحتاج إلى تغيير كبير، وإن استمرت هذه المسألة سيكون هناك صدام قانوني بين الشركة والكثير من الأنظمة حول العالم لاسيما دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتخصص في شؤون التكنولوجيا، أن هناك تهديدات من شركة "فيسبوك" بالانسحاب من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الضغط القانوني والقضائي الذي ستواجهه في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن شركة فيسبوك تحتاج للمزيد من العمل تجاه "المجموعات" على منصتها والتي تحتوي على تحريض وأمور تتعلق بالكراهية وأصبحت ملاذ آمن للكثير من المحرضين على خطاب العنف والكراهية.