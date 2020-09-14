لسه الفرصة قدامك.. كيف تلتحق بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدّ باب الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية حتى 20 سبتمبر الحالي، ويمكن للراغبين في الالتحاق بـ وظائف المُعلمين أو الإداريين التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظائف مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

أولًا: وظائف المعلمين

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين

وظائف مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

وظائف المعلمين:

وظائف مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف مدرسي وي للتكنولوجيا التطبيقية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ـ يشكل فريق العمل من العاملين بالمدارس الحكومية أو الحكومية لغات، التابعة لمديرية التربية والتعليم، بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ يتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل، إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها.

ـ في حالة الإشارة إلى شهادة علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا، دون الرجوع للوزارة بأي حق قانوني.

مميزات العمل بمدراس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم أعلنت فتح باب التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 16 أغسطس الماضي، وكان من المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق يوم 1 سبتمبر الحالي.