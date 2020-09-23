البحر الأحمر تستعد للعام الدراسي بحجرة عزل في كل مدرسة

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي الجديد، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين العموم، لبحث الإجراءات الاحترازية، وبحث مدى جاهزية المدارس.

وكشف "منير" عن استعداد المديرية للعام الدراسي الجديد بعدة إجراءات وقائية واحترازية، حيث تم تخصيص حجرة عزل في كل مدرسة، مع تحديد شخص يكون منسقًا صحيًا بالمدرسة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، للتعامل مع أي أعراض صحية تظهر على الطلاب في الحال، إضافة إلى تطهير خزانات المياه والتشديد على إجراءات التعقيم، مؤكدًا إعداد قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلبة حتى يكون الاتصال معهم بشكل مباشر.

وأشار إلى ضرورة عقد اجتماع بالموجهين ومديري المدارس يرأسه مدير الإدارة التعليمية، للاستعداد للعام الدراسي، إضافة إلى تفعيل الإنترنت والمنصة التعليمية وتفعيل مجموعات التقوية منذ بداية العام الدراسي الجديد، والاهتمام بالصيانة وتفعيل لجنة اللامركزية.