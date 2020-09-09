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محمود مسلم

"تعليم البحر الأحمر" تُشكل غرفة عمليات لتنفيذ قرارات الوزير

كتب:

شاذلي عبدالراضي
08:28 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

كشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان المديرية للتواصل مع مديري الإدارات التعليمية بمدن المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم بجميع مدارس المحافظة أستعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقال "منير" إن المحافظة تضم ٧ إدارات تعليمية بطاقة ٢٤٢ مدرسة وجميع المدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة، موضحاً أن حضور عدد معين من الأيام بالمدارس يختلف من مدرسة لأخرى، بحسب الكثافة، ولفت إلى أن جدول الحصص مسؤلية مديري المدارس بالتنسيق مع مديري الإدارات في كل مدينة ويتوقف على كثافة الطلاب في فصول كل مدرسة، مؤكدا أن الجدول يشمل جميع أيام الأسبوع بحيث يحضر الطالب يومين أو ثلاثة على أن يلتزم بالتواصل أون لاين مع المدرسة من خلال المنصة الالكترونية باقي الأيام.

 

 

 

 

 

 

 

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