عبد الله النجار يدعو للبصق على الإخوان: شوية صعاليق متربوش في بيوتهم

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإخوان عبارة عن مجموعة عملاء "متربوش في بيتهم" وخونة، فمن يخون بلده لا يمكن أن يكون له دين، فهم يسبون البطل رئيس البلاد السيد عبد الفتاح السيسي ويقللون من إنجازات مصر العملاقة.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد" أن عناصر الإخوان ليس لهم علاقة بالدين أو مصر واصفهم بالعار على الإنسانية، موضحًا أنهم يظنون أن هؤلاء الصعاليق والخونة سيعطلون أو يوقفوا مسيرة أمة.

وتابع: "لو علم الله فيهم خيرلأعطاءهم ولكن ينطبق عليهم قول الله تعالى (حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذنهم بغتة فإذ هم مبلسون)"، موضحًا أن مصر هي من حمت الإسلام وبلغت رسالة الإسلام إلى الدنيا كلها، وعلمت أصول الإسلام وفيها الأزهر الشريف ومن يريد تعلم الإسلام يأتي إلى مصر فهي كعبة العلم في العالم كله، داعيا المصريين للبصق على الإخوان وعدم الاستماع إليهم فهم فهم مجرمون يخونون بلدهم لا كرامة لهم.