وفاة كابتن فريق مالية كفرالزيات الأسبق متأثرا بفيروس كورونا

توفي، منذ قليل، المحاسب عصام الدمياطى، موظف في الشركة المالية والصناعية بكفرالزيات، وكابتن فريق كرة القدم بنادى مالية كفرالزيات الأسبق، إثر إصابته بفيروس كورونا داخل العزل بمستشفى كفرالزيات العام.

وقال الدكتور وليد جمال الصياد مدير مستشفى كفرالزيات العام، أن "الدمياطي" توفي مساء الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا، والذي أصابه من 3 أسابيع، بعد ظهور أعراض المرض عليه، وتم استقباله في المستشفى لتلقى العلاج، غير أن حالته الصحية تدهورت في الأيام الأخيرة، حتى توفي مساء الأربعاء، وتم تغسيه وتكفينه وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة في فيروس كورونا.