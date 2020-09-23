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تعافي 22 مصابا من فيروس كورونا بمستشفيات الغربية

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
06:36 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، تعافي 22 مصابًا بفيروس كورونا بأقسام العزل بمستشفيات الحميات والصدر والمستشفيات العامة، عقب رحلة علاجية استمرت لأكثر من أسبوعين متواصلين.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه أعطي توجيهاته العاجلة إلي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة، بأهمية استمرار رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى على مستوى أقسام الاستقبال والطوارئ والعزل، لاستقبال كافة حالات المشتبه فى اصابته  بعدوي فيروس كورونا وفحص كافة المخالطين لهم.

 

 

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