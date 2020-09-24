ابنة "كبير الرحيمية" تستغيث: ابنى مريض نفسي واعتدى عليا بالضرب

كشفت ليلى، ابنة الفنان الراحل محمد شرابة، الذى اشتهر بدور "كبير الرحيمية"، أنها تمر بأزمة كبرى نظراً للحالة النفسية المضطربة التي يعانى منها ابنها الوحيد، خاصة بعدما قام بالتعدى عليها بالضرب، وتحطيم الشقة التي يقنطون بها.

وواصلت: "أنا استغيث.. ابنى مريض نفسى منذ 18 عاما، وتسترت على أمور كثيرة خوفاً عليه.. هو أصيب بالحالة دى بعدما مات أخوه بسكتة قلبية وشقيقه الآخر توفى أيضاً".

وعن والدها الفنان الراحل محمد شرابة، "كبير الرحيمية"، قالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدها له باع كبير في الكوميديا ويحب الفن، وكون فرقة مسرحية طاف بها العديد من دول العالم، مضيفة: "أسس فرقة كبير الرحيمية ولف العالم.. وأنا اتولدت في سوريا".

وأضافت "ليلى"، أن والدها لم يُكون ثروة من وراء حجم الأعمال التي قام بها، كون الفن قديماً يختلف عما عليه الحال الآن.

وتابعت: "زمان كانوا بيصرفوا على الفن من جيوبهم.. لأنهم بيحبوه"،