فيلم لـ"العمال وملتقى الحوار" عن دور الدولة لمواجهة كورونا بالسياحة

اتفق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، والأمين العام محمد وهب الله، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة برئاسة ممدوح محمدي، أمين الاتحاد الدولي للسياحة والفنادق، ومركز معلومات وإعلام الاتحاد العام للنقابات برئاسة عبدالوهاب خضر، مع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، برئاسة سعيد عبدالحافظ، على إصدار فيلم تسجيلي عن عمال السياحة في ظل أزمة كورونا.

ويتضمن الفيلم إبراز الدور الإيجابي الذي لعبته الدولة ومؤسساتها المعنية، والنقابات العمالية، في حماية عمال السياحة وتقديم الدعم والتوعية لهم لتجاوز الجائحة التي تهدد العالم أجمع، وتسببت في خسائر مادية غير مسبوقة في قطاع السياحة العالمي.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات له اليوم، إنّ الفيلم التسجيلي يأتي في إطار بروتوكول تعاون مع "ملتقى الحوار" من أجل التدريب والتثقيف والتوعية للنقابيين المعنيين الذين يمثلون الملايين من العمال في مواقع العمل والإنتاج، موضحا أنّ خطة الاتحاد التي يجري تنفيذها منذ بداية الجائحة، تعتمد على ذلك الاتجاه من التدريب والتوعية، وتقديم الدعم إلى صناديق دعم تلك الفئة الأكثر تضررا جراء كورونا.

وأكد ممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة في مصر، أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، أنّ البروتوكول الذي يبدأ بفيلم تسجيلي يشمل الآراء كافة حول دور الدولة وأصحاب الاعمال ،والنقابات في إتباع كافة الطرق لتقليل خسائر "كورونا" على العمال ،يجئ أيضا بهدف مخاطبة الرأي العام المحلي والعربي والعالمي، لإبراز صورة مصر الإيجابية، وجهودها في مواجهة مخططات التشكيك والأكاذيب بهدف تشويه صورة مصر في المحافل الدولية.

وأشار سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية، إلى أنّ التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحمل دلالات عديدة لما يمثله هذا التنظيم العمالي من تاريخ طويل، ممثلا عن شريحة كبيرة من المجتمع، وهي العمال "جنود العمل والإنتاج" الذين كانوا ولا يزالون حائط الصد ضد مخططات الهدم والشائعات المغرضة.

وأوضح أنّ هدف البروتوكول الأول والأخير هو التدريب والتوعية، وإظهار الحقائق أمام الرأي العام ونقل صوت العمال، ووجهات النظر الحقيقة، وعدم ترك الساحة للأكاذيب ومثيري الفوضى والبلبلة.

وأكدت بسمة فؤاد المدير التنفيذي لملتقى الحوار والتنمية، أنّ الفيلم التسجيلي المزمع إصدارة تنسيقا مع اتحاد عمال مصر ومركز المعلومات والإعلام، يشمل آراء من قيادة الدولة والوزراء، وأصحاب أعمال وعمال، ورصد شامل لحال السياحة في مصر، في ظل جائحة كورونا.