%223 زيادة في حصيلة الحكومة إلكترونيا خلال عام

شهدت المتحصلات الحكومية الإلكترونية زيادة بنسبة 223٪ بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بذات الشهر من عام 2019.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذه الزيادة تعكس جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتذليل أي عقبات، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذى يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجال سهولة أداء الأعمال والشفافية، واللذان يرتكزان على ثلاثة محاور هي التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات.

واستعرض وزير المالية، اليوم تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو 2019، موجهًا بالاستمرار في جهود رفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة على النحو الذى يُسهم فى التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة، تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

وقال الوزير في بيان، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

وجدد الوزير، تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

وأوضح "معيط" أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بدءً من مايو 2019 نُشر خلالها نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني "GPOS" بالجهات الإدارية، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من تفعيل تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التى لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب، من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات أول أكتوبر المقبل؛ حتى يتمكن الطلاب من سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا للتيسير عليهم ومنع الزحام.

وأشارت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتةً إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس كورونا المستجد، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت "ATM"، أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.

وأوضحت أنه يجرى حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت، بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة، بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني.