أبو العلا يدعو لاستحداث التصويت الالكتروني بانتخابات البرلمان المقبلة

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى استحداث آليات التصويت الالكتروني في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدا على أن هذه الآلية من شأنها تقليل حجم التزاحم أمام اللجان الانتخابية وتيسير عملية التصويت على الناخبين، وهو الأمر الذي وصفه بالضروري في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد أبو العلا أن مصر واحدة من أعرق الديمقراطيات في الشرق الأوسط حيث يعود تاريخ الحياة النيابية فيها إلى منتصف القرن الـ 19 وبالتالي لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في أساليب التصويت والاقتراع بما يليق بمكانة الديمقراطية في مصر.

وأشار أبو العلا إلى أن منظومة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات فتحت المجال لاستخدام آليات التصويت الالكتروني، مشيرا إلى أن البيئة المصرية ممهدة تماما للعمل بالتصويت الالكتروني في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

واقترح أبو العلا إتاحة منصات للتصويت الالكتروني داخل لجان الاقتراع المختلفة حفاظا على ضمانات النزاهة والشفافية، وكذلك لتسيير العملية الانتخابية دون زحام أو تكدس وهو ما نحتاجه لمواجهة فيروس كورونا الذي لا يعلم أحد موعدا لانتهائه.