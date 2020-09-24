اختفاء فتاة في كفر الشيخ وأسرتها تناشد الشرطة البحث عنها

حررت أسرة أمل احمد موسى، البالغة من العمر 22 عاماً، والحاصلة على بكالوريوس زراعة، محضراً في مركز شرطة فوه التابع لمحافظة كفر الشيخ، باختفائها بعدما قالت أنها ستذهب لصديقتها بقرية مجاورة، وناشدت الشرطة البحث عنها لتغيبها منذ 5 أيام، متهمين أحد الأشخاص بخطفها على حدى قولهخم في البلاغ.

وقالت أحلام السيد موسى، والدة الفتاة، إنها اخبرتها بالذهاب لصديقتها لإعطائها ملابسها، وإنها لن تتاخر وخرجت ولم تعد، وأٌغلق هاتفها منذ 5 أيام، مضيفة أنها لم تعتد الخروج مع أحد وليس لها علاقات بأشخاص، وأنها أكدت على ذهابها لصديقتها لكنها لم تعد.

أضافت والدة الفتاة المختفية، على انها حررت محضراً بمركز شرطة فوه، واتهمت أحد الأشخاص عقب الاستعلام عن آخر 3مكالمات على هاتفها المحمول، حيث أن خط الموبايل مٌسجل باسم شقيقها واستطاع معرفة آخر 3مكالمات أجرتهم عقب خروجها من المنزل، حيث تبين أن إثنتين منهم كانتا بوالدة أحد الأشخاص وشقيقته، وأبلغت الشرطة بذلك.

وقال مصطفى، شقيق الفتاة المتغيبة، والمقيمة ىبعزبة الخيرية التابعة لمركز فوه، إنه اتصل بصديقتها وأخبرتهم أنها لم تذهب إليها، مناشداً وزارة الداخلية ومديرية أمن كفر الشيخ، بالبحث عن شقيقته خوفاً من حدوث مكروه لها:" كلمت صاحبتها وقالت ليها أنها جاية في الطريق ومرحتش وإحنا خايفين يكون حد خطفها، في ناس قالوا الشخص ده متغيب في نفس التونقيت مش ظاهر، وأنا خايف يكون عمل في اختي حاجة".

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً يفيد تغيب الفتاة عنى منزلها، فكلف اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالفحص والتحري ومعرفة ملابسات وظروف الواقعة.