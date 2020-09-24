ضبط 4 منشآت ضارة بالبيئة في حملة بالقليوبية

أغلقت مباحث التموين فى القليوبية 4 منشآت صناعية ضارة بالبيئة خلال حملة مكبرة شنتها في قليوب وشبين القناطر وبنها حيث تم ضبط 4 مخازن ومصنع مواد كيماوية ومنظفات صناعية واسطوانات غاز.

تحررالمحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بالتحفظ علي المضبوطات وحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد شن حملة مكبرة استهدفت الأنشطة الضارة بالبيئة والتي تدار بدون ترخيص من الجهات الرقابية وضبط مخزن كيماويات بدون ترخيص في قليوب ملك " ص ع ع " 41 سنة، عثر به على 6 آلاف لتر كلور داخل 4 تنكات و15 برميل بودرة كلور، زنة البرميل 45 كيلو جرام باجمالى وزن 675 كيلو.

كما تم ضبط "ن ع م " 50 سنة، المسؤول عن مخزن مستودع غاز تابع للجمعية التعاونية في قليوب لقيامه بالتصرف في الحصة من أسطوانات الغاز المنزل والتجارى دون بيعها لجمهور المستهلكين المستحقين للدعم وبيعها فى السوق السوداء للاستفاده من فارق السعر.

وفي بنها تم ضبط "ع ع ب"، 43 سنة صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات وتم ضبط 1200 لتر "فلاش" و2160 لتر " بيرلوكس " و840 لتر " كلوركس" و306 لتر " سائل تنظيف أطباق وماكينة طباعة.

كما تمكنت الحمله من ضبط مخزن فى شبين القناطر بدون ترخيص ملك " ا ع ب" 40 سنه لقيامه بتخزين اسطوانات غاز كبيرة الحجم سعة 35 كيلو الخاصه بالانشطه التجاريه وكذا ضبط 83 اسطوانه صغيرة الحجم للاستخدام المنزلى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة