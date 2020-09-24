أبو المكارم: الحكومة تدرس خفض أسعار الغاز للصناعة

كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وعد خلال لقائه مساء أمس بالمصدرين بالنظر فى خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمى، وأشار في بيان صادر عن المجلس التصديري إلي أن السعرالذى يطالب به الصناعة يتراوح مابين 3-3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأكد أبو المكارم أن خفض سعر الغاز يمثل دعما كبيرالصناعة البتروكيماويات والاسمدة والتى يمثل الغاز مادة خام رئيسية فى صناعتها وتواجه منافسة شرسة فى الاسواق الخارجية، موضحا أن خفض سعر الغاز سيرفع من نسبه نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% كنتيجة لخفض التكلفة وارتفاع القدرة التنافسية.

من جهة اخرى قال ابو المكارم ان محافظ البنك المركزى وعد بدراسه ما طالب به من خفض سعر الفائدة على الاقراض بالدولار والذى تتعدى تكلفته مايتم اقتراضه من الخارج فضلا عن دراسة خفض الفائدة على الاقراض بالجنيه المصرى.