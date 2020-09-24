صورة أمين الشرطة عبدالمجيد عبدالفتاح شهيد حادث سجن طرة

تنشر "الوطن"، صورة أمين الشرطة عبدالمجيد عبدالفتاح "بلوكامين" سجن طرة شديد الحراسة، والذي استشهد أمس في أثناء إحباط محاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام.

كان مصدر أمني، كشف ارتفاع أعداد شهداء حادث هروب سجن طرة إلى 4 بعد استشهاد فرد شرطة جديد متأثراً بإصاباته، مؤكّدًا أنَّ رئيس مباحث سجن طرة أصيب في الحادث إصابة خطيرة وتم حجزه في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأشار المصدر، إلى أنه تم توجيه تعليمات لأفراد الشرطة بجميع السجون وأقسام الشرطة باتخاذ الحيطة والحذر وتشديد الاجراءات منعا لوقوع أحداث مشابهة.

وكان مصدر أمني صرح بأنّ 4 من المحكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم، بينما يحاولون الهروب من سجن طرة، صباح اليوم، مضيفًا أنَّ قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم: "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين"، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمس، منطقة سجون طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة؛ للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين، مشددًا على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب السجناء، واطمئن وزير الداخلية على المصابين المحتجزين في إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.