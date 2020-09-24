كيف تقدم طلب فصل اجتماعي من بطاقة التموين للتقديم على بطاقة جديدة؟

يحرص الكثير من المواطنين مستحقي الدعم، على استخراج البطاقة التموينية، للحصول على الحصة الشهرية من السلع التموينية المخصصة لكل مواطن على حدة، إضافة إلى نقاط الخبز والتي يتم صرف عدد أرغفة الخبز من خلالها، كما يمكن استبدالها بسلع تموينية أيضا.

وعندما ينفصل الفرد عن أسرته بغرض الزواج وتكوين أسرة أخرى، يلجأ لفصل نفسه اجتماعيا من بطاقة الأسرة لإنشاء بطاقة أخرى جديدة، يستطيع من خلالها إضافة زوجته بعد فصلها وأولاده فيما بعد.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، خطوات فصل الفرد من بطاقة الأسرة، وخطوات التقديم على بطاقة تموينية جديدة، وفق موقع دعم مصر، كالتالي:

خطوات فصل الفرد من بطاقة الأسرة

1- الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــا.

2- اختيار أيقونة "خدمات تموينية للمواطنين".

3- الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

4- إدخال الرقم القومي للفرد المراد فصله من البطاقة.

5- عند الدخول إلى شاشة التسجيل يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

6- إدخال رقم الهاتف المسجل على البطاقة والضغط على التالي.

7- يتم إدخال المحافظة والإدارة والمكتب المراد النقل إليهم.

8- يتم إدخال رقم التحقق والضغط على إعادة الإرسال.

يتم فصل المتزوج فقط وفي حالة ثبوت عكس ذلك عند المراجعة يتم الإيقاف النهائي للمستفيد، كما أنّه من الضروري يتم متابعة الموقع لمعرفة حالة الطلب من حيث القبول والرفض.

خطوات تقديم طلب استخراج بطاقة جديدة

- الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــا.

- اختيار أيقونة "إصدار جديد".

- إدخال الرقم القومي الخاص بالزوج.

- يجيب الزوج عن عدد من الأسألة المطروحة، ثم يضغط على تسجيل، حتى تسجيل الطلب.