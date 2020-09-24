فصل 60 ألف ياباني من وظائفهم بسبب كورونا

أعلنت وزارة العمل في اليابان، اليوم الخميس، أن أكثر من 60 ألف شخص خسروا أو معرضون لخسارة وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسؤولون، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن 60.439 شخص أصبحوا عاطلين في الفترة ما بين يناير الماضي و23 من سبتمبر الجاري، مشيرين إلى أن الأعداد الفعلية أعلى بكثير، إذ أن هذه الحالات هي المعروفة لمكاتب العمل الإقليمية ومكاتب التوظيف العامة.

وتابعت الوزارة أنها تواصلت مع حالات لعمال فصلوا أو لم يتم تجديد عقودهم لأن أصحاب العمل يعانون من ضعف المبيعات.

كما حث مسؤولو الوزارة أرباب الأعمال على الحفاظ على الوظائف عبر الاستفادة من برامج الدعم الحكومي، مشيرين إلى أنه سيتم مساعدة العاطلين عن العمل للعثور على وظائف جديدة.