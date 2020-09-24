كورونا في الصين.. 7 إصابات وافدة وتخفيف شروط دخول الأجانب

أعلنت الصين، أمس الأربعاء، تخفيف شروط دخول الأجانب إلى أراضيها، خصوصا أولئك الذين يحملون إقامات معينة. واعتبر هذا القرار الصيني خطوة إضافية نحو عودة السكان العالقين خارج البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء "كوفيد -19".

وقالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، إنَّه أصبح بإمكان الأجانب الذين يحملون إقامة "مرتبطة بنشاط مهني وسارية الصلاحية الدخول إلى الصين من دون ضرورة لطلب تأشيرات دخول جديدة"، وفقًا لما ذكرته "فرانس برس".

وبحسب الوكالة، فإنّ هذا الإجراء يطبق أيضًا على الأشخاص الذين ينطبق عليهم لم الشمل العائلي، غير أن الطلاب غير معنيين بهذا الاجراء الجديد.

ومع ذلك، ما زال يتعين على الوافدين إلى الأراضي الصينية الالتزام بحجر صحي لمدة 14 يومًا في فندق.

وفي نهاية مارس الماضي، أغلقت الصين حدودها أمام الأجانب خشية تسجيل إصابات جديدة وانتقال العدوى من أشخاص آتين من الخارج في وقت كانت تسيطر فيه على انتشار الوباء عموما.

وإلى جانب بعض الاستثناءات، فإن الأجانب الذين يقيمون عادة في الصين وجدوا أنفسهم حينذاك خارج البلاد بدون إمكانية العودة الى الصين.

في أغسطس سمح لرعايا 36 دولة أوروبية يحملون إقامات سارية المفعول، بالعودة. وسيكون عليهم أولًا الحصول على تأشيرة دخول جديدة تمنح مجانا.

يُشار إلى أنَّه كان قد تم رصد فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان، وسط الصين، في أواخر ديسمبر من العام 2019، قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم.

واليوم الخميس، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنَّ البر الرئيسي سجل 7 حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد -19" خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة الأربعاء انخفاضًا من 10 حالات في اليوم السابق الثلاثاء، وفقا لرويترز.

وقالت اللجنة، إنَّ كل حالات الإصابة المكتشفة شملت وافدين من الخارج.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة في الصين حتى الآن 85.314 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 حالة وفاة.