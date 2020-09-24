سيمفونية "تمجيد الرقص" لبيتهوفين على المسرح الكبير بالأوبرا

يواصل أوركسترا القاهره السيمفوني تقديم مؤلفات الموسيقار الألمانى الشهير لودفيج فان بيتهوفن، حيث يقدم حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك في الثامنة مساء بعد غد السبت على المسرح الكبير.

ويتضمن العرض السيمفونيتين الرابعة والسابعة التي كتبها بين عامى 1811 و1812 وأهداهما إلى الكونت موريتس فون فريس، وذلك خلال إقامته في منتجع بقرية تبليتسه حيث كانت إصابته بالصمم تتزايد.

وعرضت السيمفونية لأول مرة في ديسمبر سنة 1813 في فيينا خلال حفل خيري ولاقت الكثير من الاستحسان، كما أطلق عليها فاجنر اسم سيمفونية "تمجيد الرقص"، وقدمت على أنغامها بعض لوحات الباليه، مثل الحركة الثانية والثالثة والرابعة في أوبرا متروبوليتان عام 1908.