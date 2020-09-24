تسريب صوتي يكشف خطة الإخوان لإنهاك الشرطة: "20 واحد في الشارع ولا حاجة"

نشر موقع "العربي الحديث" تسجيل صوتي مسرب بين قياديين في جماعة الإخوان الإرهابية، هما محمود سودان عضو التنظيم الدولي، وقيادي آخر في التنظيم يدعى "أحمد"، تحدثا خلاله عن خطة الجماعة لإنهاك قوات الشرطة المصرية وتشتيت انتباهها في التعامل معهم.

وقال القيادي في الجماعة الإرهابي سودان خلال المكالمة المسربة: "أنا شايف الوقفة دي مش مجدية، المهم بقى في اللي جاي اللي راح خلاص"، ليرد عليه المدعو بـ"الدكتور أحمد - الطرف الثاني في المكالمة"، قائلًا: "إحنا مكملين في الطريق يا دكتور".

وقاطع القيادي الإخواني محمد سودان الطرف الآخر بالمكالمة في الحديث، بقوله: "أنا شايف إن وقفة 20 ولا 30 دي في الشارع غير مجدية".

ورد الشخص الذي يدعى الدكتور "أحمد" قائلا: "أنا شايف إنه لما يفرض قبضته أنا أعتقد، إنه اللي بيسمح بيه هو اللي سامح بيه"، ليعود "سودان" لمقاطعته بقوله: "يا دكتور أحمد، أنا كنت ظابط في الجيش، وعارف صعوبة الوقفة في الشارع لمدة كبيرة، بتكون صعبة على الظابط والعسكري، لن يستمر ولم يستمر، الواحد منهم مش بيعرف يروح الحمام".

وتابع القيادي الإخواني "سودان" حديثه، ليكشف باقي تفاصيل خطة إنهاك رجال الشرطة المصرية، التي تخطط لها الجماعة الإرهابية: "يجب الاستمرار في التظاهرات بالميادين والخروج بمسيرات مستمرة على مستوى المحافظات المختلفة لإنهاك قوات الأمن وشل البلد وإضعاف الحالة الاقتصادية للدولة ومنع الموظفين من والعمال من ممارسة أعمالهم".

وخرجت دعوات الإيام الماضية على لسان المقاول الهارب محمد علي، للتظاهر من أجل زعزعة استقرار الدولة المصرية، ولكن لم يستجب لها أحد، وباءت بالفشل.