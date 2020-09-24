لأول مرة .. إسقاط حضانة أم وجدة لطفل بسبب منعهما من رؤية الأب لابنه

في سابقة قضائية لأول مرة، تنشر " الوطن" حكم محكمة الأسرة بالهرم بإسقاط حضانة طفل عن أمه لمدة 3 سنوات بسبب رفضها تنفيذ حكم الرؤية لصالح أبيه بعد طلاقهما.

ولأول مرة يسقط الحكم القضائي حق الحضانة عن الجدة للأم، بسبب تحريضها للأم على عدم تنفيذ حكم الرؤية للأب، وقضت المحكمة بنقل حضانة ذات الصغير مؤقتًا الي جدته إلي لأبيه.

وتعود تفاصيل القضية التى تعد سابقة في محاكم الأسرة في مصر، حينما حصل الأب " أحمد عز" على حكم برؤية ابنه الصغير "عز الدين" بعد طلاقه الرسمي عن والدته، يمكنه من رؤية ابنه بنادي حدائق الأهرام يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة السادسة مساءً، ورغم الحكم بتحديد مكان الرؤية إلا أن الزوجة طلبت نقل مكان الرؤية ليكون بنادي الوفاء والأمل بمدينة نصر بدلًا من نادي حدائق الأهرام، مع طلبها بتعديل موعد الرؤية ووافق الزوج على ذلك تسهيلًا لتنفيذ الحكم.

المحكمة : الجدة اشتركت مع الأم في منع الأب من رؤية ابنه

وأوضحت المحكمة أن الأم أمتنعت عن تنفيذ أحكام رؤية الصغير واشتراك جدة الصغير لأمه معها، وذلك مثبت بشهادة صادرة من مركز شباب الوفاء والأمل تفيد بأن الأم لم تحضر لتنفيذ حكم الرؤية، رغم إنذار المحكمة للأم بنقل الحضانة منها إلي من يليها في ترتيب الحاضنات قانونًا، وهي جدته لأمه، إلا أن الأم لم تنفذ حكم الرؤية، إضافة إلى منع الأم ووالدتها والد الطفل من رؤية الصغير، ما يعني اشتراك جدة الطفل في منع الأب من رؤية ابنه.

وأشارت الحكمة إلى أنه كان من المفترض قانونًا نقل الحضانة إلى جدته لأمه ولكن نظرًا لتعنت الجدة أيضًا في منع المدعي من رؤية صغيرة فوجب مجازاتها بذات الجزتء الذي أصاب ابنتها وحرمانها أيضًا من حضانة حفيدها مؤقتًا لمدة 3 سنوات، ونقل الحضانة إلي جدته لأبيه مؤقتًا لمدة 3 سنوات.

جدير بالذكر أن محكمة أستئناف عالي القاهرة مأمورية اكتوبر للأحوال الشخصية، أيدت، أمس، حكم أول درجة والصادر من محكمة أسرة الهرم والمتضمن إسقاط الحضانه لمدة 3 سنوات عن الأم وأم الأم.