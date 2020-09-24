 رئيس وزراء اليونان: يتعين على تركيا إظهار الثبات في وقف التصعيد

قال رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكييس، إن استئناف الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا يعد خطوة إيجابية في التقارب، مع التأكيد بأن تظهر أنقرة الثبات والاستمرار في وقف التصعيد.

وشدد وزراء اليوناني، في حديثه خلال قمة حزب الشعب الأوروبي التي عُقدت عبر الفيديو، اليوم الخميس، على حاجة تركيا لأن تكون ثابتة ومتناسقة فيما يتعلق بخطوات خفض التصعيد.

كما شدد ميتسوتاكيس، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية اليوم، على ضرورة وقف الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.