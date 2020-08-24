تحركات ألمانية للتقريب بين اليونان وتركيا وإنهاء النزاع في شرق المتوسط

تبدأ ألمانيا جهود وساطة جديدة بين تركيا واليونان لنزع فتيل التوتر بشأن مناطق الجرف القاري المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية إلى أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيزور أثينا وأنقرة، غدا الثلاثاء، للقاء نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، ثم نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ويأتي الهدف من دبلوماسية ماس وتحركاته، في سياق الحد من التوتر بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وجيرانه، وكذلك استئناف المحادثات التركية اليونانية من أجل حل سلمي للمشاكل في بحر إيجه والبحر المتوسط.

ومن المقرر أن يستضيف ماس، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في 27 أغسطس الجاري، ويخطط ماس لعقد اجتماع ثلاثي للمستشارين في 28 أغسطس.

وسيعقد الاتحاد الأوروبي قمة خاصة على مستوى الزعماء في أواخر سبتمبر تحت قيادة شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، في ظل ضغط اليونان وفرنسا لفرض عقوبات قاسية على تركيا لردع أنشطتها في البحر المتوسط.