الشريف: ترشح أعضاء "التنسيقية" بالقائمة الوطنية يعكس الثقة في الشباب

أكدت نشوى الشريف، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إن وجود قائمة في العملية الانتخابية تضم عددا كبيرا من الأحزاب المختلفة أيديولوجياً سيحدث حراكا حزبيا خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشريف لـ"الوطن"، إن تكتل الأحزاب بمختلف الرؤى في قائمة واحدة في انتخابات البرلمان سيفرز مجلسا متنوعا في الأفكار، مشيرة إلى أن هذه الأحزاب تختلف فكرياً لكنها تتفق على مبدأ واحد وهو خدمة الوطن وإعلاء المصلحة العليا على المصالح الحزبية.

وأضافت أن فرص الترشح التي نالها الشباب في القائمة الوطنية ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بوجود الشباب في كل المجالات بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مرشحة التنسيقية: ملف الإعلام والعمال على أولوياتي

وتابعت الشريف أن وجود 26 مرشحا من تنسيقية شباب الأحزاب في القائمة الوطنية يعكس ثقة الجميع في الشباب، مؤكدة أن التنسيقية كانت حريصة منذ فترة على تدريب جميع أعضائها بشكل مستمر على التواصل مع الناس والاحتكاك بمشاكلهم والعمل على حلها.

وأشارت إلى أنها لديها برنامج خاص تستهدف العمل عليه خلال الفترة المقبلة يأتي على أولوياته تطوير ملف الإعلام وملف العمال وحل مشاكلهم من خلال القوانين والتشريعات التي تمسهم.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.