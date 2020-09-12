"تنسيقية الشباب" تستعرض أهمية مجلس الشيوخ في صالونها السياسي

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الخامس تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، اليوم السبت، بمقرها في القاهرة.

واستعرض الصالون عدة جوانب أبرزها التحديات التي تواجه مجلس الشيوخ في الفترات المقبلة، وفي هذا المحور تحدث الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية.

وقال عبدالفتاح، إن التحدي الأكبر أمام مجلس الشيوخ أن يقوم بوظيفته الواردة بالدستور.

وأضاف أن الدولة كيان اخترعه البشر ليقوم بوظائف رئيسة، وأن مجلس الشيوخ يجب عليه التركيز علي هذه المهام ومساعدة الدولة في تحقيقها.

تحدثت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن التكامل بين مجلس الشيوخ ومؤسسات الدولة.

وقالت صابر إن بنية مجلس الشيوخ تضمن التنوع في الأيدولوجيات وبالتالي تضمن حدوث توازن في البيئة التشريعية ما يساعد على حدوث ذلك التكامل.

وأضافت أنه كلما ازداد عدد الممثلين للشعب كلما ترسخ مفهوم الديمقراطية وكانت التشريعات أكثر تعبيرًا عن حاجات المواطنين.

وحول أهمية مجلس الشيوخ ودوره، قال خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ ليس بدعة، لكنه امتداد طبيعي للحياة النيابية المصرية.

وأضاف أن مجلس الشيوخ ليس مجلسا مستحدثا في مصر وحدها، وإنما تعتمد الكثير من البدان الديمقراطية نظام الغرفتين التشريعيتين ما يجعله أمرًا طبيعيًا أن يتم استحداثه مرة أخرى في مصر نظرًا لأهميته.

وأوضح أن المجلس يعتبر حلقة وصل مهمة بين مجلس النواب وبين الحكومة والرئيس، وبالتالي فإن المجلس يعد مكملًا لمجلس النواب.

وتناول محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ حيث قال إنها مسؤولية كبيرة أن نمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ.

وأوضح عزمي أن المسؤولية كبيرة على كل نواب الشيوخ وبخاصة الذين يمثلون التنسيقية حيث يتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لسن تشريعات قوية تعبر عن الكيان الذي دائمًا ما يسعى لمصلحة الوطن.

وأضاف أن المهمة الأكبر تتمثل في إرساء دعائم الديمقراطية والقيم العليا في المجتمع نظرًا لأن الأزمات السابقة في السنوات الماضية كانت نتيجة مباشرة لغياب مفهوم الحرية والديمقراطية واختفاء القيم من المجتمع.

واستطرد قائلًا أن العمل داخل كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان له فضل كبير في خلق حالة التوافق علي المصلحة العامة حتى ولو كان هناك اختلاف حول الآليات لتحقيق هذه المصلحة، وهذا التوافق يمثل قوة دافعة نحو تقديم مشروعات قوانين مهمة عبر نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ.

وفي ختام الصالون السياسي اتفق المتحدثون في المحاور الأربعة على أهمية مجلس الشيوخ باعتباره رئة جديدة للحياة السياسية المصرية.