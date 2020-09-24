شريف سلامة: أميل لتجسيد الشخصيات التي بها تحدٍ

قال الفنان شريف سلامة إنه يعمل دائمًا على اختيار الشخصيات التي تتضمن تحديًا من نوع ما، حيث يقوم بدراستها جيدًا للتقرب منها، وبذل مجهود لرسم كافة التفاصيل المتعلقة بها قبل التصوير.

وعن مشاركته في مسلسل "إسود فاتح" المقرر عرضه على منصة "شاهد"، اعتبارًا من يوم 27 سبتمبر الجاري، قال شريف سلامة، في تصريحات صحفية، إنه يجسد دور "سيف"، شقيق هيفاء وهبي، متابعًا: "سيعرف المشاهد طبيعة العلاقة المتوتّرة بيننا منذ المشهد الأول، إذ سرعان ما ستظهر الصراعات القوية تِباعاً".

وتابع: شخصية سيف غريبة وردود أفعالها غير متوقعة، فهو شخص ذكي ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة يرسمها لنفسه بكل الطرق والوسائل، وتربطه علاقات مع معظم شخصيات العمل التي يتدخل في تفاصيل حياتها ويتحكم بأفكارها، باستثناء شقيقته رانيا، فرغم الأخوة والحب، نرى أن التحدي والنزاع حاضران دائماً بينهما.

ويعرض "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ابتداءً من 27 سبتمبر، من الأحد إلى الخميس، والعمل من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وعمر السعيد، ونبيل نور الدين، ورانيا منصور، وخالد الشيوي، وفراس سعيد، وناصر سيف، وحسام الجندي، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وآية مصطفى، وناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، وإبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل؛ إنتاج "سيدرز آرت برودكشن".