داليا مصطفى عن شريف سلامة: بيقولي كلمة حلوة كل كام سنة

وصفت الفنانة داليا مصطفى، زوجها الفنان شريف سلامة، بأنه جوهرة لكنه لا يستطيع أن يُعبر عن مشاعره ولا يقول لها عبارات حب سوى مرة كل أكثر من عام، "ربنا أهداني جوهرة متجسدة في زوجي الفنان شريف سلامة، زوجي مبيعرفش يقول كلام حب على الإطلاق، ولكنه كل كام سنة يقول جملة أو كلمة حب ليا".

وأضافت "مصطفى"، خلال حوارها في برنامج "حلو الكلام"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع منال سلامة، أن أي امرأة في الدنيا تحب المفاجآت وخاصة من زوجها لأنها حاجة لطيفة وتُجدد الحياة الزوجية جدًا، كما أن زوجها بعد الزواج أفضل بكثير قبل الزواج لأنه أصبح ألطف وأهدأ.

وأوضحت أنها ترى أن وجود الزوجة مع زوجها بمفردهما بعيدًا عن الأولاد وأي ضغوط للحياة يعمل على تجديد الحياة الزوجية ويُزيل الطاقة السلبية ويُجددها بطاقة إيجابية بين الزوجين، مضيفة: "أنا إنسانة بخاف من الحسد جدًا، الحسد مذكور في القرآن الكريم".