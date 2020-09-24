صبري فوازي: أحب كل أدواري حتى لو كانت شريرة

يشارك الفنان صبري فواز، في مسلسل "أسود فاتح" المقرر عرضه على منصة إلكترونية، اعتبارًا من يوم 27 سبتمبر الجاري، من الأحد إلى الخميس، من كل أسبوع.

وقال صبري فواز، في تصريحات صحفية، إنه يجسد دور أشرف الويشي في "إسود فاتح"، وهو أحد المحامين الكبار الذين لا يتوانون عن القيام بأي شيء في سبيل مصالحهم، بل يرحب حتى بأذية الآخرين إذا ما كان في الأمر مصلحة له، لكنه لا ينجح في إرضاء رانيا "هيفاء وهبي" التي يحبها، وهذه مشكلته طوال الأحداث.

واستطرد: من خلال موقعه كمحامٍ، تربط أشرف الويشي علاقات بعائلة رانيا المؤلفة من والدها وشقيقها وزوجها راغب "معتصم النهار"، كما تجمعه الأحداث بالشخصيات الأخرى في العمل مثل نجلاء "روجينا"، وخالد "أحمد فهمي"، وغيرهم.

وعن كيفية تعامله مع شخصية ذات بُعد شرير، قال صبري فواز "أحب كل شخصياتي حتى إذا كانت شريرة، ولا أقدمها بتلك الصورة المجردة على ما هي عليه، بل أحاول أن أُقنع المشاهد بالأسباب التي دفعت الشخصية لانتهاج طريق الشر".

يعرض "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ابتداءً من 27 سبتمبر، من الأحد إلى الخميس، والعمل من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وعمر السعيد، ونبيل نور الدين، ورانيا منصور، وخالد الشيوي، وفراس سعيد، وناصر سيف، وحسام الجندي، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وآية مصطفى، وناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، وإبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل؛ إنتاج "سيدرز آرت برودكشن".