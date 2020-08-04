فيديو.. صبري فواز يطمئن جمهوره بعد انفجار لبنان: إحنا بخير

طمأن الفنان صبري فواز محبيه عليه بعد انفجار مرفأ بيروت في لبنان، حيث يتواجد هناك لتصوير أحداث مسلسل "أسود فاتح" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

ونشر فواز مقطعا مصورا، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أكد خلاله أن الانفجار تسبب في تهشم في زجاج عدد من البنايات السكنية، مشيرا إلى أنه وأسرة مسلسله الجديد بخير وفي حالة صحية جيدة.

كان الفنان حسام الجندي أحد أبطال المسلسل قد كشف تفاصيل اللحظات الصعبة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلا: "ده انفجار حصل أمام الأوتيل اللي قاعدين فيه في بيروت وسبب اتلافات في واجهة الفندق، بس الحمد لله أسرة مسلسل أسود فاتح كلهم بخير الحمد لله اللي ليه حد هنا يطمن، أنا شوفت المنظر ده بعيني ده غير طبعا الهزة الأرضية غير الطبيعية".