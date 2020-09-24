مصر للطيران تسير ٤٥ رحلة جوية غدا

تسير مصرللطيران غدًا الجمعة ٢٥ سبتمبر ٤٥ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، جوبا، إربيل، بغداد، الشارقة، البحربن، الرياض، بيروت، المدينة المنورة، فرانكفورت، نيويورك، القصيم، و ٣ رحلات إلي كل من دبي، جدة، ورحلتين إلي كل من أبوظبي و اسطنبول، الدمام، و ٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٥٠٠ راكب.