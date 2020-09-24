مصر للطيران تسير ٤٥ رحلة جوية غدا
كتب:
الوطن
02:18 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
مصر للطيران
تسير مصرللطيران غدًا الجمعة ٢٥ سبتمبر ٤٥ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، جوبا، إربيل، بغداد، الشارقة، البحربن، الرياض، بيروت، المدينة المنورة، فرانكفورت، نيويورك، القصيم، و ٣ رحلات إلي كل من دبي، جدة، ورحلتين إلي كل من أبوظبي و اسطنبول، الدمام، و ٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٥٠٠ راكب.