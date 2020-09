مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز.. كثير من الفن والحب والشائعات

كثير من الحب.. كثير من سنوات الزواج.. كثير من الشائعات، مابين "الكثير والكثير" تأتي علاقة نجمين من أشهر ثنائيات هوليود، جمعتهما السينما، والشهرة، ونفس شهر الميلاد، ولكن بفارق زمني 25 عامًا، حيث ولد مايكل دوجلاس عام 1944، وكاثرين زيتا جونز عام 1969، في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر.

20 عامًا تمر على أطول وأشهر زيجة في هوليود للثنائي مايكل دوجلاس، وكاثرين زيتا جونز، حتى وإن تخللها بعض سنوات من الانفصال، ولكن جمعهما الحب عام 1998، والزواج في نوفمبر عام 2000، أثمرت عن إنجاب اثنين من الأبناء "ديلان" 20 عامًا، و"كاريس" 17 عامًا.

لاحقت الشائعات الثنائي الأشهر في هوليود، بسبب فارق العمر بين "دوجلاس" البالغ من العمر 76 عامًا، و"جونز" البالغة من العمر 51 عامًا، مابين غيرة وخلافات وانفصال، وخروج تقارير صحفية تؤكد أو تنفي صحة مايتردد، وسط تجاهل "دوجلاس جونز" اللذان قاما مؤخرًا بشراء منزل جديد يتجاوز الـ 5 ملايين دولار، في إشارة لاستمرار الحياة بينهما.

مايكل دوجلاس

والد مايكل دوجلاس، هو نجم هوليود كيرك دوجلاس، بطل فيلم سبارتاكوس، الذي رحل في فبراير من العام الجاري عن عمر يناهز الـ 103 أعوام.

حظى مايكل دوجلاس، بالعديد من الجوائز منها، جائزتي أوسكار، بخلاف 4 جوائز جولدن جلوب.

ومن أبرز أفلامه "The China Syndrome، Romancing the Stone، Wall Street، Don't Say a Word، It Runs in the Family، Last Vegas".

أصيب مايكل دوجلاس بمرض سرطان الحنجرة عام 2010، وقال عن ذلك يومًا "سرطان اللسان ليس أفضل مرض يصيب الفنان"، ونجح في الانتصار على المرض اللعين، وفي عام 2018 حظى على نجمة باسمه في "ممشى" أو "ممر الشهرة" بـ هوليود، وهو تقليد متبع مع نجوم هوليود البارزين.

كاثرين زيتا جونز

كاثرين زيتا جون، صُنفت أكثر من مرة في قائمة أكثر النساء جاذبية بالعالم.

فازت كاثرين زيتا جونز، بالعديد من الجوائز من بينها الأوسكار، من أبرز أفلامها "The Mask of Zorro، Traffic، Chicago، Entrapment".

في عام 2011 أعلنت كاثرين زيتا جونز، إصابتها بمرض الاضطراب ثنائي القطب من الدرجة الثانية، وهو نوع من الهوس الاكتئابي.