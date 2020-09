أدم ساندلر نجم هوليود "7 صنايع في السينما العالمية"

يحتفل اليوم، نجم هوليود، الفنان أدم ساندلر، بمرور 54 عامًا على ميلاده، حيث ولد في مثل هذا اليوم 9 سبتمبر من عام 1966، بـ نيويورك، لأم تعمل "مُعلمة"، و أب يعمل مهندسًا كهربائيًا.. منذ طفولته كان يتمتع "ساندلر" بالفكاهة بين أصدقاءه، الأمر الذي أكسبه الثقة في نفسه، و اقتحامه مجال "ستاند آب كوميدي" وهو في طور مراهقته، فضلًا عن دراسة التمثيل، تمهيدًا للاحتراف الفني.

كان أدم ساندلر، على موعد مع الشهرة والنجاح، بعدما وقع اختيار "دينيس ميلر" عليه، وترشيحه للعمل في البرنامج التلفزيوني "Saturday Night Live"، فضلًا عن المشاركة في البرنامج بالكتابة والتأليف.

وقبل نهاية الثمانينات، بدأ أدم ساندلر، الظهور على شاشة السينما، من خلال مشاركته في عدد من الأفلام منها "Coneheads، Air heads، Happy Gilmore، The Wedding Singer".

وفي نهاية التسعينات، اتجه أدم ساندلر، لتأسيس شركة إنتاج خاصة به وتحمل اسم "Happy Madison Productions"، وكان أول أفلامها "Deuce Big Low: Male Gigolo"، ومنذ عام 2014 تعاونت الشركة مع منصة "نتفليكس".

وفي عام 2020، تتعاون شركة Happy Madison، مع "نتفليكس"، لعمل 4 أفلام جديدة، بعدما سبق أن قدم "ساندلر" 6 أفلام على المنصة وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا.

ومن أشهر أفلام أدم ساندلر في الألفية الجديدة، "Reign Over Me، Funny People، Just Go With it، Murder Mystery، Blended، The Ridiculous 6".

وفي عام 2019 قدم آدم ساندلر فيلم "Uncut Gems"، والذي لاقى إشادات نقدية موسعة عن دوره بالفيلم، بعكس أدوار "ساندلر" التي تحقق ملايين الجنيهات بـ box office دون ترحيب النقاد.

يتمتع أدم ساندلر، بمواهب متعددة منها الكتابة والتمثيل والإنتاج، فضلًا عن مشاركته بكتابة عدد من الأغنيات وغناءها أيضاً، وفوزه بالجائزة الفضية والذهبية لعدد من ألبوماته الغنائية.

اقتنص أدم ساندلر، العديد من الجوائز، من بينها أفضل ممثل عن فيلم "Punch-Drunk Love"، وجائزة أفضل كوميدي على مدار 4 أعوام متتالية، وجائزة أفضل أداء كوميدي عام 2000 عن فيلم "Big Daddy"، وعام 2011 حصل "ساندلر" على نجمة باسمه في "ممشى" أو "ممر الشهرة" بـ هوليود، وهو تقليد متبع مع نجوم هوليود البارزين.

ارتبط أدم ساندلر، عاطفيًا بالممثلة الأميركية جاكلين سامانثا تيتون، وتزوجا في عام 2003، وأثمرت علاقتهما عن إنجاب ابنتيهما "ساني مادلين ساندلر و سادي ماديسون ساندلر"، وذلك مابين عامي 2006 و 2008، و سبق وظهرت العائلة سويًا في عدد من الأفلام، واستخدام أصواتهم في عدد من أفلام الرسوم المتحركة.

"أحبك يافتاتي للأبد"، كلمات وجهها أدم ساندلر لزوجته "جاكي" في عيد زواجهما في أغسطس الماضي، ويعد الاثنان من أفضل الثنائيات الشهيرة في هوليود التي لا يزالا يحافظان على علاقتهما.