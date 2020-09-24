بعد 60 يوم هروبًا.. مصر تتسلم 3 متهمين في الفيرمونت

بعد هروب دام 60 يومًا، تسلمت مصر، اليوم، 3 متهمين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"الفيرمونت" قادمين من لبنان، وذلك بناء على إجراءات الملاحقة القضائية التي اتخذها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بعد تلقيه كتابًا من وزارة الداخلية يفيد بهروب المتهمين إلى الخارج.

والمتهمون الذين تسلمتهم مصر، هم: أحمد حملي طولان والشقيقين عمرو وخالد حسين، وجرى تسليمهم اليوم للسلطات بعد شهر من القبض عليهم داخل فندق بلبنان، بمعرفة قوى الأمن الداخلي اللبناني بناء على مخاطبة من الإنتربول.

وبتاريخ 27 أغسطس الماضي، تلقت قوى الأمن الداخلي اللبناني كتابا من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء 7 متهمين في القضية، وموجودين في لبنان، وبإحراء التحريات تبين أن 5 متهمين دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، وتمكنت حينها السلطات من القبض على المتهمين الثلاثة، وظلوا قيد الاحتجاز حتى جرى تسليمهم لمصر.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن أنها تلقت بلاغًا من المعتدى عليها داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، بتاريخ 4 أغسطس الماضي، وأمرت بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و 28 و 29 يوليو الماضي، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس الماضي، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.

وكشفت التحقيقات عن وقائع أخرى متعلقة بواقعة التعدي على الفتاة المجني عليها، وأمرت بحبس متهمين جدد كان من بينهم نازلي كريم نجلة الفنانة نهى العمروسي، فضلًا عن أحمد جنزوري، منظم الحفلات، وآخرين، مع عرضهم على الطب الشرعي.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل متهمين آخرين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.