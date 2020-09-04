تفاصيل أسبوع في قضية فيرمونت: تورط مشاهير والقبض على متهمين

على مدار الأسبوع الماضي، شغلت قضية فيرمونت أذهان الكثيرين واحتلت صدارة الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت تطورات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، والكشف عن تورط أبناء شخصيات مشهورة بالأمر.

بداية الكشف عن الواقعة

في 24 أغسطس الماضي، أثيرت قضية فيرمونت، بسبب بيان من النيابة العامة، حيث تعود وقائعها إلى أواخر يوليو 2020، حيث تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتداول مئات من المغردين رواية لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر "GHB"، الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنَّهم صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وقررت النيابة وقتها القبض على المتهمين مع وضع أسمائهم على قوائم الترقب والوصول ومنع السفر، موضحة أن تحقيقاتها في القضية بدأت قبل 20 يوما عندما تلقت بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس 2020، كتابًا من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

القبض على متهمين وفرار آخرين

وبعد 3 أيام من ذلك البيان، تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد المتهمين المتورط مع آخرين في التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل ستي"، قبل هروبه خارج البلاد، وتمّ التحفظ على المتهم، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وهو المتهم أمير زايد.

بينما اتخذت النيابة العامة، إجراءات القبض على 7 من المتورطين بالقضية من خلال "الإنتربول"، بعد سماع أقوال المجني عليها وشهادة بعض الشهود، حيث إنه وفقا لبيان النائب العام، غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27-7-2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020.

وقوع المتهم الثاني والكشف عن تورط ابنة العمروسي

الجمعة الماضية، تمكنت أجهز الأمن من القبض على المتهم في قضية فيرمونت، وهو أحمد جنزوري متعهد الحفلات، الذي يمتلك علاقات قوية مع نجوم الفن، ويلقب بـ"نمبر وان" ويدعونه أصدقاؤه باسم "جانز" الساحل الشمالي، لتنظيمه حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية.

وبعد ساعات قليلة، رز اسم نازلي مصطفى كريم، الابنة الوحيدة من الفنانة نهى العمروسي، ضمن المتهمين في القضية، وتم القبض عليها وحبسها على ذمة القضية.

وبحسب والدتها الفنانة نهى العمروسي لـ"الوطن"، فإن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين بالقضية، وهو هارب في لندن حاليًا، مؤكدة أن ابنتها هي الشاهدة في قضية "فيرمونت"، ضد المتهمين بالقضية.

وتابعت: "هو واحد من المتهمين.. وكان ضحك على بنتي واتجوزها من ورايا وهي عندها 21 سنة.. لأنها كانت بتحبه وكانوا مع بعض في المدرسة.. وسابته من سنة".

وبالتزامن مع ذلك، تضارب الروايات حول القضية، ما بين اعتداء جنسي وقع على فتاة واغتصاب جماعي في الفندق الشهير، وبين روايات تشير إلى حفلٍ جنسيٍ جماعي وقع بإرادة الجميع وكان يتمّ بانتظام في أوساط المتهمين، إلى جانب ضغوط وقعت على الفتاة للإبلاغ بعد كل تلك الفترة التي تجاوزت الأعوام الست.

حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 4 آخرين

بينما شهد الإثنين الماضي تطورا جديدا، بقرار النيابة العامة حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في القضية.

كما أمرت بعرض المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بـصلحة الطب الشرعي؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت النيابة العامة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.

اتهام أبناء مشاهير بالقضية

وخلال اليومين التاليين، تم الكشف عن تورط نجلي مشاهير بارزين، أولهم شادي أيمن نور، 28 سنة، المتهم بأنه أحد المشاركين في حملة ترويجية ضد مؤسسات الدولة المصرية، تزعم أن هناك تسترا على واقعة اغتصاب الفتاة التي أبلغت عن الواقعة، من خلال حسابات مواقع تواصل اجتماعي يديرها نجل الهارب أيمن نور من مقر إقامته بتركيا، وذلك في بلاغ تقدمت به المحامية دينا المقدم، لجهات التحقيق المختصة، أدرجت فيه اسم شادي كأحد أطراف القضية، وأشارت مصادر ذات صلة، إلى أنه مؤخرا بدأت علاقة غامضة بينه وبين المتهمة "نازلي" ابنة الفنانة الشهيرة.

كما تورط بالقضية أيضا محمد محمد فريد خميس، الشهير بـ"بيبو"، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس، وهو خريج كلية إدارة أعمال من الجامعة البريطانية عام 2009، وعُرف بتفوقه فى مجال التسويق، لذلك تولى إدارة مصنع متخصص فى الطلبيات الخاصة.

تجديد حبس المتهمين والطب الشرعي يوقع الكشف على آخرين

وخلال الأربعاء الماضي، وقّع الطب الشرعي الكشف على المتهم أحمد جنزوري، ونازلي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، نفاذًا لأمر جهات التحقيق بعرضه وآخرين على المعمل الكيماوي، من أجل سحب عينات لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.

كما قرر النائب العام بإخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة 300 ألف جنيه لـ3 منهم، ورابع بضمان محل إقامته، فضلاً عن حبس 3 متهمين آخرين جدد، من بينهم أحمد الجنزوري ونازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، لمدة 15 يوما آخرين.