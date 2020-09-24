فتح وحماس تتفقان على إجراء انتخابات فلسطينية خلال 6 أشهر

اتفقت كل من حركتي فتح وحماس، إثر اجتماع، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر.

وأضاف الوفدان في بيان صادر، أن البحث تركز "حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامون الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت، وجرى إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين، على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من أكتوبر بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة".