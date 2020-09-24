خروج قطار عن القضبان في شبين القناطر

شهدت محطة قطار شبين القناطر بمحافظة القليوبية خروج قطار عن القضبان، ما تسبب فى حالة من الهلع والفزع بين المواطنين دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حالة من الهلع والفزع بين المواطنين بسبب خروج قطار شبين القناطر عن القضبان.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وقوات الحماية المدنية إلى موقع خروج القطار عن القضبان بمحطة قطار شبين القناطر وجرى رفع القطار إلى القضبان مرة أخرى لاستكمال رحلته دون أضرار أو تأخير فى مصالح المسافرين.

وكانت محطة قطارات طوخ قد شهدت مطلع الشهر الجاري سيطرة قوات الحماية المدنية على حريق محدود بالعربة الخلفية الرابعة من قطار (القاهرة - الإسكندرية)، أمام مركز شرطة مدينة طوخ، دون حدوث إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بحدوث حريق بقطار القاهرة الإسكندرية رقم 921 أمام مدينة طوخ.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة عليه بالدفع بسيارات الإطفاء، دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات بين المواطنين.

ودلت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق حدوث احتكاك قوي بعجلات القطار على القضبان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت النيابة الإدارية قد أحالت أواخر العام الماضي 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وذلك في واقعة تحرك القطار رقم 420 في أكتوبر الماضي، من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

كشفت التحقيقات أنه في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين.