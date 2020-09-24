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عاجل.. السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي ويوجه بسداد متأخرات المصدرين

الرئيس يوجه بالسداد النقدي لمتأخرات المصدرين البالغة 20 مليار جنيه

كتب:

محمد أبو عمرة وعادل الدرجلي
04:50 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائب وزير المالية.

تناول الاجتماع، متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة، في إطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس وجه بالاستمرار في متابعة ودراسة الموقف بانتظام، فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، لضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأضاف أن الرئيس وجه بالسداد النقدي للمتأخرات والمستحقات المتراكمة، لصالح المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالي 20 مليار جنيه، وذلك ترسيخًا لجهود الدولة في مساندة وتوفير سيولة إضافية، لقطاعي الصناعة والتصدير.

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