"السيسي يهزم التنظيم الدولي" و"هنفضح الإخوان" يتصدران تويتر

تصدر هاشتاج "هنفضح الاخوان" وهاشتاج "السيسي يهزم التنظيم الدولي" محرك البحث على موقع التغريدات القصيرة الاجتماعي "تويتر" في مصر.

وتفاعل الآلاف على تويتر مع الهاشتاجين، ردًا على الدعوات الإخوانية للتظاهر، حيث قال حساب يجمل اسم حنان الزيني: "خليكم كده تكذبوا وتزيفوا وآخرتها انتوا مش غيركم اللي هيشوف تبعات ده عليكم لأن ربنا مبيسبش"، وأضاف حساب يدعى "الأمل": "ولما مابقاش يوم 20 له لازمة طلعوا 25 ولما يخلص نبدل عادي ده طبيعي لإنكم مالكوش كلمة".

وغرد حساب يدعى "ميدو التميمي" قائلًا: "على فكرة مش معنى إن إحنا قاعدين في بيوتنا ومش بنحب الفوضى إننا مش موجودين ولا إنهم واخدين تريند ولا الجو ده بس إحنا بنوفر مجهودنا للبناء وإحنا جاهزين يا ريس بس انت تأمر في أي وقت أطلبنا هتلاقينا"، مضيفا: "الخونة بامتياز".

وأكد حساب يدعى "هاجر محمد": "تاريخكم أسود وحاضركم غير مشرف"، وعلقت نانسي هاني بـ"تجار الدين والدم"، وذكر محمد: "الإخوان فيروس أكتر من فيروس كورونا".

ووصفت رولا الكاشف الإخوان بـ"لا أمان لهم"، وذكر هاني صابر: "الإخوان سرقوا كتير من البلد دي.. وشبعوا منها".

فيما علق أحمد النجار على هاشتاج "السيسي يهزم التنظيم الدولي" الذي تصدر التريند: "الرئيس لم يهزمهم الآن الرئيس هزمهم عندما استجاب لإرادة الشعب في 2013 هزمهم مرة أخرى في تفويض الشعب له لمحاربة الإرهاب هزمهم مع كل مشروع جديد يفتتحه هزمهم مع كل خطوة تقدم ومؤشر إيجابي يتحدث به العالم عن مصر هزمهم بصمته واعتناقه فكر العمل أفضل من الكلام".

وقال حساب يحمل اسم "إبراهيم السليمان": "اللهم احفظ الزعيم عبدالفتاح السيسي وانصره على أعدائه"، فيما علق حساب يدعى "حسام محمد": "هما مش ناويين يعرفوا إن الجيش المصري هو نفسه شعب مصر كيف يفرقوا أم من ابنها ولا أب من ابنه ولا أخ من إخوته مصر كبيرة عليكم هيا تفهم العالم والعالم صعب يفهمها".

وذكر كريم المصري: "سير على بركه الله وإحنا كلنا معاك"، وقالت هدى الدالي: "أنا مع الجيش المصري"، و"علق أحمد فتح الله": "الله يحفظك يا ريس وربنا معاك"، و"علي أبوسمارة": "مصر في أمان معك يا ريس ربي يحميك يا أسد".