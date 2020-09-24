موعد مباراة لينكولن سيتي ضد ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية

يفتح ملعب "أستون جيت" أبوابه، لاستقبال مباراة ليفربول ولينكولن سيتي، التي تنطلق مساء اليوم، في الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" بالموسم الجارى 2020-2021.

موعد مباراة لينكولن سيتي ضد ليفربول

وتقام مباراة لينكولن سيتي ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس كاراباو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس، والسابعة إلا ربع مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة لينكولن سيتي ضد ليفربول

ويمكن مشاهدة مباراة لينكولن سيتي ضد ليفربول، على قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويتولى التعليق على المباراة حسن العيدروس.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

ويتوقع أن يقوم الألمانى يورجن كلوب بتغيير دماء التشكيل بالكامل في لقاء، اليوم، من خلال منح عناصره الأساسية قسطًا من الراحة، ليتم تأهيلهم للقاء أرسنال، معتمدًا على الصفقات الجديدة والبدلاء، وإراحة ركائزه الأساسية وعلى رأسهم محمد صلاح.

إذ من المتوقع أن يبدأ كلوب التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، فيليبس، سيب فان دن بيرج، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: جيمس ميلنر، جروييتش، كيرتس جونز.

خط الهجوم: هارفي إليوت، تاكومي مينامينو، ديوجو جوتا.

ليفربول أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس كاراباو

وينفرد فريق ليفربول بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" والتي انطلقت في عام 1960 حتى الآن.

إذ نجح الريدز في التربع على صدارة الأكثر فوزًا بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على مدار التاريخ برصيد 8 ألقاب مواسم: 1980–81، 1981–82، 1982–83، 1983–84، 1994–95، 2000–01، 2002–03، 2011–12.

يذكر أنّ فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق أستون فيلا، بنتيجة 2 - 1.