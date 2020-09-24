ترشيح صبا مبارك للمشاركة في بطولة "أحمس" أمام عمرو يوسف

رشح المخرج حسين المنباوي، الفنانة الأردنية صبا مبارك، للمشاركة في بطولة مسلسل "أحمس"، بطولة الفنان عمرو يوسف، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وعلمت "الوطن"، أن صبا أبدت موافقتها المبدئية على العرض، ومن المقرر أن توقع بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لانطلاق تصوير مشاهدها، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويُعد مسلسل "أحمس"، من أقوى الإنتاجات الدرامية في رمضان 2021، حيث أنه انتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "أروما" لمالكها تامر مرتضي، بخاصة وأن العمل يتضمن العديد من مشاهد المعارك بين أحمس والهكسوس وطردهم من مصر.

يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف كان مسلسل "طايع"، الذي عُرض في رمضان 2018، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، سهير المرشدي، محمود حافظ، سلوي محمد علي، مي الغيطي، أحمد داش، أحمد عبدالله محمود وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.