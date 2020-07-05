صبا مبارك ناعية رجاء الجداوي: مش مصدقة وحزينة

نعت الفنانه صبا مبارك، الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح اليوم في مستشفى العزل بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت صبا، عبر حسابها على إنستجرام: "إلى اللقاء يا أحلى واحدة في الدنيا، مش مصدقة وحزينة، ومش عارفة حتى أكتب شكرا على كل شي حلو زرعتيه بقلوبنا، كلنا اللي اشتغلوا معاكي، وجمهورك، واللي حبوكي، ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن بقيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، حتى تدهورت حالتها وتوفيت صباح اليوم.