BMW تكشف رسميا عن M3 وM4 بقوة 510 أحصنة

بعد إعلان bmw عن الفئة الرابعة والفئة الثالثة 2021، انتظر الجميع ليرى النسخ الأقوى منها "M3 & M4" ولكن تأخرت BMW عن طرحها كثيرا بعد ظهور عدد من الصور التجسسية والتوقعية، وأخيرا تعلن الشركة الألمانية العملاقة عن نسخ الـM من الفئة الثالثة والرابعة.

بعد الإعلان عنهما حدث المتوقع، انقسمت الناس حول الشبكة العملاقة الجديدة المستخدمة في الطرازين وانقسموا إلى قسمين، مؤيد ومعارض على أسلوب الشركة في تصميم الشبكة الأمامية.

ولكن مع الأرقام المذهلة لقوة السيارتين من المؤكد أن ينسى القسم المعترض على الشبكة كل شيء حتى نفسه مجرد الإحساس بالسيارة وهى تنحدر بقوة وانسيابية ورشاقة وشم رائحة احتراق الإطارات وسماع صوت "صريخ" الإطارات نتيجة الاحتكاك مع الأسفلت.

تشترك السيارتان في محرك واحد سعة 3.0 لتر مزدوج التربو مكون من 6 أسطوانات، فى نسخ الـM العادية يولد هذا المحرك قوة 473 حصانا وعزم 550 نيوتن متر ويتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 4.3 ثانية ومتصل بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 8 سرعات.

أما نسخ الـM cmpitition فهما بنفس المحرك ولكن بقوة 503 أحصنة وعزم 650 نيوتن متر وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 4 ثوانى فقط وتصل لسرعة قصوى 290 كم\س.

تبدأ أسعار M3 بداية من 70 ألف دولار.

بينما تبدأ أسعار M4 بداية من 73 ألف دولار.