أحمد خالد صالح يحيي الذكرى السنوية لوالده

أحيا الفنان أحمد خالد صالح، الذكرى السنوية، لوفاة والده الفنان خالد صالح.

ونشر أحمد، صوره تجمعه بوالده، وعلق قائلا: "رحمة الله ورضوانه عليك يا حبيبي، يا رب ينَعمك ويغفرلك ويرحمك ويجمعنا بيك على خير.. اللهم أبدله بالإحسان إحسانا، وبالذنب عفوا وغفرانا، اللهم أره مكانه من جناتك، وأجمعه بالصالحين والأنبياء، وأجمعنا بهم على خير يا رب.. خيرك وعملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي، ويجمعنا بيك على خير يا حبيبي"

تحل غدا الجمعه 25 سبتمبر، الذكرى السنوية للراحل خالد صالح، الذي رحل عن عالمنا 2014 في أسوان، بعد إجراء عمليه بالقلب.