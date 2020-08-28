حسني صالح: نور الشريف رفض تجسيد شخصية خالد بن الوليد

قال المخرج حسني صالح، إن مسلسل عمرو بن العاص كان أول تعاون بينه وبين الفنان الراحل نور الشريف، لافتًا إلى أنه عرض عليه تجسيد مسلسل خالد بن الوليد، لكنه رفض وقال له إن شكله لا يصلح.

وأضاف "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة": "قالي هعمل عمرو بن العاص وهو أمير الدهاء وهقدر ألعبه بشكل يبقى حقيقي، وأنا أخرجت المعارك في المسلسل بعدما عمل معنا العالمي آلان ويبلي 4 أيام فقط".

وتابع، أنه التقى الفنان الراحل قبل وفاته بأسبوع، مشيرًا إلى أنه أعرب عن أمله بأن يشارك في عمل فني: "قلتله تعالى نعمل أبو الحسن الشاذلي، قالي أنا مرتبط بعمل مع محمد فوزي ولما أخلص هدخل عليه، وكان نفسه يعمل الضربة الجوية "فيلم"، وكان عاوز يعمل جلال الدين الرومي واتفقنا عليه في أيامه الأخيرة".