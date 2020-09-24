"التنمية المستدامة" ينظم قافلة بيطرية للأغنام والإبل في براني بالمجان

أعلن المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن مركز البحوث التطبيقية بالتنسيق مع وحدة الدعم الفنى والارشادى بسيدى برانى ينظم قوافل بيطرية من خلال وحدة بحوث الإنتاج الحيوانى ،اليوم ، الخميس لتقديم العلاج للأغنام والأبل والأبقار داخل المجتمع المحلية القاطنة في المنطقة الجنوبية بسيدى برانى بالمجان، بتوجيهات من الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة دعم مربى الثروة الحيوانية داخل الصحراء.

ومن جانب آخر قال الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية إن القافلة قامت على علاج حالات الضعف و الهزال والطفيليات الخارجية و الداخلية و التهاب الضرع فى النوق و الابقار و انتشرت الحالات التنفسية نتيجة تغير الفصول و انخفاض درجة الحرارة و تم التعامل بالعلاج المناسب مع التوصية بإدخال الحيوانات الحظائر المغلقة ليلا و توفير العلائق المتوازنة لتحسين الحالة المناعية للحيوان وتم توزيع مخلوط الأملاح المعدنية لإضافتها للأعلاف لرفع مناعة الحيوان و الكفاءة التحويلية للحيوان و زيادة العائد الاقتصادي من التربية.

من جانبها أكدت الدكتور أسماء درويش الباحث بمجال الإنتاج الحيوانى أن القافلة قامت خلال الأسبوع الماضى بعلاج 1500 راس من الأغنام بالإضافة إلى 20 راس من الابل وخمسة رؤوس من الابقار بالمجتمع الثانى لعائلة الذيب وعائلة زرايريع العراوى بالمجتمع الخامس جنوب سيدى برانى فى اطار القوافل المستمرة المستهدفة بخطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .

وأكد مرضى سعد هارون مدير مركز الدعم الفنى والإرشادو بسيدى برانى أن القوافل التى يتم تنظيمها خاصة لصغار المربين بالمناطق المحرومة جنوب الصحراء تأتى استمرارا لجهود مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح فى تنمية ودعم المناطق الواقعة في ى نطاق عمل من فوكه شرقا حتى السلوم غربا ، وتلبية لمطالب الأهالى والمربين فى هذه المناطق للحفاظ على الثروة الحيوانية التى تشتهر بها محافظة مطروح.