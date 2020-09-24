"دخل الحمام".. ضبط شاب اختبأ في بنك بالدقهلية 6 ساعات لسرقته

لجأ شاب إلى حيلة إجرامية خبيثة، حيث اختبأ داخل أحد البنوك في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حتى يسرق الأموال الموجودة به ويخرج في الصباح، فاستغل وقت الحركة في الدخول لأحد الحمامات واختبأ به، وما إن خرج الموظفون إلا وتحرك في البنك بحريته للبحث عن الأموال الموجودة به.

بدأ الشاب في الحركة بعد 6 ساعات كاملة بعد تأكده تماما من عدم وجود أي موظف بالداخل، يبحث عن الأموال في الأدراج، ولم يعلم أن الأموال تحفظ في خزائن البنك وأنه مراقب خلال 24 ساعة بكاميرات المراقبة فكشف وجوده أمن البنك فألقي القبض عليه وسلمه إلى الشرطة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من علي عبدالفتاح عبد القادر، حارس أمن بالبنك الأهلي في السنبلاوين، بالعثور على شخص مجهول يختبئ أسفل مكتب أحد الموظفين داخل البنك في الساعة 9 مساء بعد مغادرة جميع العاملين بالبنك مكاتبهم بعدة ساعات.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على "أحمد أ. ا.، 20 عاما، عاطل ومقيم قرية "البلامون" دائرة مركز السنبلاوين وبتفتيشه احتياطيا لم يتم العثور على أي أموال بحوزته.

وبسؤال الشاب في التحقيقات، أكد أنه خطط لسرقة البنك بعد مغادرة الموظفين والرحيل في الصباح وقت زحمة العمل.

وأكد الشاب أنه دخل البنك في الساعة الواحدة والنصف ظهرا في وقت العمل الرسمي واختبأ داخل الحمام حتى رحيل جميع الموظفين وإغلاقه ثم خرج للبحث عن الأموال في أدراج المكاتب والكونترات ولكنه لم يعثر على أي أموال وعندما استشعر قدوم الحارس اختبأ أسفل كونتر أحد الموظفين ولكن الحارس عثر عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.