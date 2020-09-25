شريف دلاور: فيروس كورونا أظهر القوة التكنولوجية للصين

قال المفكر الاقتصادي شريف دلاور، إن معظم القطاعات في مصر بدأت تعود لنشاطها السابق منذ شهر يوليو الماضي، لافتاً إلى أنه من ضمن الإحصائيات وجدوا أن التوريد الخاص بمستلزمات طبية كان 80% منه من الصين، وهو ما يكشف مدى القوى التكنولوجية للصين خلال أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "دلاور"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أمس الخميس، أن الصين ظهرت من خلال فيروس كورونا مدى قدرتها على التحكم في مواجهة الفيروس، وحرب الإمداد والتموين، وظهرت أمامنا الحروب التجارية والاقتصادية بحقيقتها.

وأشار إلى أن فيروس كورونا سوف يتسبب في عودة رأسمالية الدولة في كثير من الدول، كما سيؤدى إلى تقوية منظومة الصحة في العالم.

وقال إن هناك ثورة تكنولوجية والطبيعة ثلاثية الأبعاد وانترنت الأشياء تكون نمطا للتصنيع مختلفا تماما عن نمط القرن العشرين، واليوم نحن في انقطاع تام مع الماضي، وفي مرحلة التشارك بين الآلة والإنسان.

وأوضح، أن التكنولوجيا ستفرض سطوتها بشكل أكبر بسبب فيروس كورونا، وأن الاقتصاد العالمي والثورة التكنولوجية يأخذان شكلا جديدا يسبب فقرا وبطالة بسبب فيروس كورونا، مما يؤدى إلى صراعات عالمية كبيرة جداً.

وأكد، أن العالم يتغير نتيجة تفاعل التكنولوجيا وأزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أكثر من 85% من تجارة المواد النادرة في الطبيعة تتحكم فيها الصين.