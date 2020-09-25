"فيها حاجة حلوة" تختم حفل الفرقة الموسيقية للقومي للمسرح بالهناجر

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تألقت الفرقة الموسيقية بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.

وعاش جمهور ساحة الهناجر، لمدة أكثر من ساعة ونصف الساعة، مع باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية، إلى جانب مجموعة من أغانى كبار نجوم الطرب فى مصر، منها " طير بينا يا قلبي، الحلوة دي، خايف مرة أحب، آه لو قابلتك من زمان، أهو دة اللي صار، حبيتك في الصيف، بسبوسة، (دويتو) حاجة غريبة، فيها حاجة حلوة"، تغنى بها المطربة أنغام مصطفى والمطرب أحمد محسن والمطربة فاطمة عادل، بقيادة المايسترو تامر غنيم.

ويواصل القطاع تقديم برنامج "عودة الروح"، فى السابعة والنصف مساء يوميا، حتى 30 سبتمبر الجارى، مع اتباع وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر 20 و30 جنيها.